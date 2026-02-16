Marco Rubio a Monaco risveglia la pericolosa illusione dei neocon
Marco Rubio, durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, ha acceso di nuovo la discussione sui rischi dei neocon. La sua presenza e le sue parole sembrano alimentare l’illusione di poter imporre un nuovo ordine mondiale, proprio mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedeva di rivedere le strategie internazionali. Rubio ha insistito sulla forza militare come strumento principale, lasciando intendere che le tensioni in Europa potrebbero aumentare.
Il Segretario di Stato Marco Rubio ha parlato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco rispondendo, nei fatti, al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al suo appello a rilanciare su nuove basi l'ordine internazionale. Rubio, senza citare Merz ma rispondendo ai suoi pungoli sulla presunta incapacità americana di muoversi in solitaria in un mondo competitivo, ha sostanzialmente riadattato al secondo quarto di XXI secolo il messaggio che a inizio millennio le élite di stampo neoconservatore provarono a imporre durante le guerre mediorientali dell'amministrazione di George W. Bush tra Afghanistan e Iraq.
Monaco, da Rubio un segnale all'Europa: «Siamo legati, ma serve una svolta» | Zelensky: «La Ue sia parte dei negoziati»
Il segretario di Stato a Monaco ha dichiarato che gli Stati Uniti e l’Europa sono legati, ma è necessaria una svolta nei rapporti.
Conferenza Monaco, Rubio: “Usa e Europa appartengono l’uno all’altro” – La diretta
Durante la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti e l'Europa sono strettamente legati, cercando di ridurre le tensioni nate dopo le recenti parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz.
Argomenti discussi: Due discorsi diversi, ma non troppo; Conferenza di Monaco, Rubio: Usa ed Europa destinati a stare insieme; Marco Rubio a Monaco: toni più morbidi rispetto al 2025, linea dura sull’unità; Perché il discorso di Rubio a Monaco è stato ben accolto in Europa.
Monaco, Rubio riapre all'Europa: Legame indistruttibile. Ma von der Leyen attacca: Dobbiamo essere indipendenti
Marco Rubio: l'Occidente non è finito, ma l'Europa resta divisa su riarmo e nucleare
Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, conferma la linea della Casa Bianca: «Non cerchiamo di separarci ma di rivitalizzare un'antica amicizia». Intanto, Starmer e la Von der Leyen continuano
"Gli Europei hanno sperato che Rubio fosse il razionale: nei toni lo è stato, ma ha detto che l'Europa sta sostanzialmente cancellando la civiltà occidentale" @ceciliasala a #CTCF sulla conferenza di Monaco e le parole di Marco Rubio, Segretario di Stato degli
