Marco Rubio, durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, ha acceso di nuovo la discussione sui rischi dei neocon. La sua presenza e le sue parole sembrano alimentare l’illusione di poter imporre un nuovo ordine mondiale, proprio mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedeva di rivedere le strategie internazionali. Rubio ha insistito sulla forza militare come strumento principale, lasciando intendere che le tensioni in Europa potrebbero aumentare.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha parlato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco rispondendo, nei fatti, al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al suo appello a rilanciare su nuove basi l’ordine internazionale. Rubio, senza citare Merz ma rispondendo ai suoi pungoli sulla presunta incapacità americana di muoversi in solitaria in un mondo competitivo, ha sostanzialmente riadattato al secondo quarto di XXI secolo il messaggio che a inizio millennio le élite di stampo neoconservatore provarono a imporre durante le guerre mediorientali dell’amministrazione di George W. Bush tra Afghanistan e Iraq. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il segretario di Stato a Monaco ha dichiarato che gli Stati Uniti e l’Europa sono legati, ma è necessaria una svolta nei rapporti.

Durante la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti e l’Europa sono strettamente legati, cercando di ridurre le tensioni nate dopo le recenti parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz.

