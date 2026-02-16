Marchegiani dice la sua sull’espulsione di Kalulu | La Penna doveva fare una cosa Queste partite vanno arbitrate da direttori di gara che utilizzano il buonsenso

Marchegiani commenta l’espulsione di Kalulu, che ha deciso di lasciare la squadra in dieci uomini, sostenendo che l’arbitro La Penna avrebbe dovuto agire diversamente. Il portiere ha sottolineato come in partite delicate si debba fare affidamento sul giudizio di chi dirige l’incontro, evitando decisioni eccessivamente rigorose. La sua analisi si focalizza sulla necessità di arbitri che usino il buon senso per mantenere il ritmo e l’equilibrio della partita.

