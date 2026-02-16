Marchegiani dice la sua sull’espulsione di Kalulu | La Penna doveva fare una cosa Queste partite vanno arbitrate da direttori di gara che utilizzano il buonsenso
Marchegiani commenta l’espulsione di Kalulu, che ha deciso di lasciare la squadra in dieci uomini, sostenendo che l’arbitro La Penna avrebbe dovuto agire diversamente. Il portiere ha sottolineato come in partite delicate si debba fare affidamento sul giudizio di chi dirige l’incontro, evitando decisioni eccessivamente rigorose. La sua analisi si focalizza sulla necessità di arbitri che usino il buon senso per mantenere il ritmo e l’equilibrio della partita.
Marchegiani è ritornato sull'espulsione di Kalulu soffermandosi sull'errore di La Penna. Ecco il pensiero dell'ex portiere. Il clima attorno alla discussione sugli episodi arbitrali di Inter-Juventus non accenna a raffreddarsi, e dopo le voci dei giornalisti, arriva anche il punto di vista tecnico di chi il campo lo ha vissuto ai massimi livelli. A intervenire con una riflessione profonda sul ruolo della tecnologia e della sensibilità arbitrale è stato l'ex portiere della Nazionale Luca Marchegiani. Secondo l'opinionista, l'introduzione del supporto video doveva servire a garantire una giustizia sostanziale che, in questo caso, è venuta a mancare.
Marchegiani dice la sua sull’espulsione di Kalulu: «La Penna doveva fare una cosa. Queste partite vanno arbitrate da direttore di gara che utilizzano il buonsenso»
Marchegiani commenta l’espulsione di Kalulu, avvenuta a causa di un’interpretazione discutibile dell’arbitro La Penna.
Espulsione Kalulu, pronto un lungo stop per La Penna: Rocchi ‘tradito’ dal direttore di gara
Federico La Penna è stato espulso durante la partita di ieri al Giuseppe Meazza, una decisione che potrebbe costargli un lungo stop.
