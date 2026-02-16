Marchegiani commenta l’espulsione di Kalulu, avvenuta a causa di un’interpretazione discutibile dell’arbitro La Penna. L’ex portiere della Juventus critica la decisione, sottolineando che in queste gare l’arbitro dovrebbe usare più il buon senso, invece di seguire rigide interpretazioni delle regole. Marchegiani aggiunge che un arbitro più flessibile avrebbe potuto evitare questo errore durante la partita.

Marchegiani è ritornato sull’espulsione di Kalulu soffermandosi sull’errore di La Penna. Ecco il pensiero dell’ex portiere. Il clima attorno alla discussione sugli episodi arbitrali di Inter-Juventus non accenna a raffreddarsi, e dopo le voci dei giornalisti, arriva anche il punto di vista tecnico di chi il campo lo ha vissuto ai massimi livelli. A intervenire con una riflessione profonda sul ruolo della tecnologia e della sensibilità arbitrale è stato l’ex portiere della Nazionale Luca Marchegiani. Secondo l’opinionista, l’introduzione del supporto video doveva servire a garantire una giustizia sostanziale che, in questo caso, è venuta a mancare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchegiani dice la sua sull’espulsione di Kalulu: «La Penna doveva fare una cosa. Queste partite vanno arbitrate da direttore di gara che utilizzano il buonsenso»

Federico La Penna è stato espulso durante la partita di ieri al Giuseppe Meazza, una decisione che potrebbe costargli un lungo stop.

Gianluca Rocchi ha criticato la decisione dell’arbitro La Penna di espellere Kalulu durante il derby tra Inter e Juventus, accusando una simulazione evidente e sostenendo che si cerca di ingannare la squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.