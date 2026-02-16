Marchegiani dice la sua sull’espulsione di Kalulu | La Penna doveva fare una cosa Queste partite vanno arbitrate da direttore di gara che utilizzano il buonsenso
Marchegiani commenta l’espulsione di Kalulu, avvenuta a causa di un’interpretazione discutibile dell’arbitro La Penna. L’ex portiere della Juventus critica la decisione, sottolineando che in queste gare l’arbitro dovrebbe usare più il buon senso, invece di seguire rigide interpretazioni delle regole. Marchegiani aggiunge che un arbitro più flessibile avrebbe potuto evitare questo errore durante la partita.
Marchegiani è ritornato sull’espulsione di Kalulu soffermandosi sull’errore di La Penna. Ecco il pensiero dell’ex portiere. Il clima attorno alla discussione sugli episodi arbitrali di Inter-Juventus non accenna a raffreddarsi, e dopo le voci dei giornalisti, arriva anche il punto di vista tecnico di chi il campo lo ha vissuto ai massimi livelli. A intervenire con una riflessione profonda sul ruolo della tecnologia e della sensibilità arbitrale è stato l’ex portiere della Nazionale Luca Marchegiani. Secondo l’opinionista, l’introduzione del supporto video doveva servire a garantire una giustizia sostanziale che, in questo caso, è venuta a mancare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Espulsione Kalulu, pronto un lungo stop per La Penna: Rocchi ‘tradito’ dal direttore di gara
Federico La Penna è stato espulso durante la partita di ieri al Giuseppe Meazza, una decisione che potrebbe costargli un lungo stop.
Rocchi sull’espulsione di Kalulu: «Siamo dispiaciuti, la decisione di La Penna è errata ed è mortificato. C’è stata una simulazione chiara, cercano in tutti i modi di fregarci»
Gianluca Rocchi ha criticato la decisione dell’arbitro La Penna di espellere Kalulu durante il derby tra Inter e Juventus, accusando una simulazione evidente e sostenendo che si cerca di ingannare la squadra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sky, Marchegiani: De Rossi ha ragione, si deve allenare il rischio di un rigore fasullo; Marchegiani e il calcio del VAR | Così si perde il senso del gioco.
Secondo Marchegiani, andrebbe reintrodotta la prova televisiva contro le simulazioniNel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex portiere Luca Marchegiani ha detto la sua sui tanti problemi che gli arbitri si stanno trovando ad affrontare in questa ... milannews.it
Juventus, Marchegiani a Sky: La Juve mi è piaciuta a trattiLeggiamo cosa ha detto Luca Marchegiani al termine di Juventus-Lazio, durante la trasmissione Sky Calcio Club. L'articolo Juventus, Marchegiani a Sky: La Juve mi è piaciuta a tratti proviene da Juve ... msn.com
#archiviodorothyealice 14 febbraio 2021 Speciale Bellemo. Intervista a Gioia Marchegiani e ad Andrea Antinori - facebook.com facebook