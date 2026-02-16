Maradona Cosenza accelera | Primo anello più vicino al campo e addio pista per rispettare la UEFA

Il Comune di Cosenza ha deciso di modificare il proprio stadio per rispettare le regole della UEFA, spostando il primo anello più vicino al campo e eliminando la pista di atletica. La scelta arriva dopo aver constatato che l’attuale struttura non soddisfa gli standard richiesti per le competizioni internazionali. Questa mossa mira a migliorare la visuale per gli spettatori e a rendere l’impianto più adatto agli appuntamenti di livello europeo.

"> Il Comune di Napoli accelera sul restyling del Maradona in vista della candidatura agli Europei 2032. A fare il punto è l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, intervenuto alla Web TV del Comune di Napoli, tracciando una linea chiara: modernizzazione strutturale e adeguamento ai parametri UEFA. «Noi come motivazione abbiamo la candidatura di Napoli per gli Europei del 2032, ma la questione è più profonda. Bisogna modernizzare il Maradona: il primo obiettivo è avere uno stadio con visibilità migliore», spiega Cosenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

L’assessore Cosenza: “Il Maradona ricorderà il Maracanà, senza pista e col terzo anello”

L’assessore Edoardo Cosenza ha parlato del futuro dello stadio Maradona durante la trasmissione Salite sulla Giostra.

Il Maradona si rinnova per ospitare Euro 2032: addio alla pista di atletica, nasce il 3° anello

Il Maradona si prepara a cambiare volto per ospitare i prossimi Europei del 2032.

