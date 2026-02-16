Mara Sattei | È il mio Sanremo più importante debutto da cantautrice e poi mi sposo
Dopo 18 dischi di platino e 6 d’oro, collaborazioni come quella con Fedez e Tananai per il tormentone La dolce vita, Il Festival coincide con l’uscita del nuovo progetto discografico, Che me ne faccio del tempo, disponibile ora in digitale e dal 27 in formato fisico, che tiene dentro il brano di Sanremo e tre inediti: «Per dare valore alla tua arte devi avere il tempo di fare le cose come vuoi tu, non di far uscire cose incomplete», continua Mara Sattei, all'anagrafe Sara Mattei, «Questo disco nasce proprio da questa esigenza: dare continuità ai pezzi, chiudere un racconto». Il tema del tempo, del resto, è diventato centrale nella sua visione: «Questi quattro anni di lavoro sono stati fondamentali». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
SANREMO 2026 – MARA SATTEI : in gara porto una dedica d’amore, il mio amoreMara Sattei arriva a Sanremo con un brano d’amore che è anche un atto di esposizione personale. Tra prime take lasciate intatte, imperfezioni sonore e una scrittura finalmente centrale, l’artista racc ... newsic.it
