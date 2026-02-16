Manutenzione e decoro ai laghetti di Rorai | Solo parole al vento
Irene Pirotta, consigliera del Partito Democratico, ha presentato un'interrogazione perché i laghetti di Rorai sono ancora trascurati. La richiesta di interventi di manutenzione e pulizia, fatta da anni dagli abitanti, sembra essere rimasta senza risposta. Domenica, alcuni residenti hanno fotografato i laghetti pieni di rifiuti e vegetazione incolta, ma nessuno si è ancora mosso per risolvere il problema.
I problemi sono emersi questa volta dopo alcune segnalazioni sulla strada sterrata che attraversa il parco. Viste le precipitazioni intense delle ultime settimane, è diventata impraticabile soprattutto ai ciclisti che utilizzano la strada per spostarsi in città o fino a Porcia. Le "parole al vento" - si legge nella nota - e le rassicurazioni ricevute su un possibile intervento, l'esponente dem ha deciso di portare il caso in consiglio chiedendo spiegazioni a partire dal ponticello che collega il parco con via del Cotonificio. "Da quando sono entrata in consiglio comunale, ossia il 2021, quel ponte è in perenne stato precario.
È stata segnalata la presenza di veleno per topi sparso a terra nella zona dei laghetti di Rorai, nel Pordenonese.
