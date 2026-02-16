Manuela Villa ha denunciato Domenica In e la famiglia di suo padre, accusandoli di aver diffuso false informazioni. La cantante si è detta disgustata dall’indifferenza mostrata nei suoi confronti e di suo fratello, sottolineando come il programma televisivo abbia alimentato tensioni inutili. Villa ha aggiunto che questa situazione le provoca dolore e amarezza, perché si sente ingiustamente criticata.

"Ho provato ribrezzo per quella indifferenza nei miei confronti e di mio fratello. Quel fare finta di niente.Quel desiderio di 'speriamo che non esistano per nessuno e che nessuno si accorga di loro'", così Manuela Villa sui social dopo il ricordo a Domenica In ieri di suo padre Claudio Ieri, 15 febbraio, la vedova di Claudio Villa, Patrizia Baldi e le sue figlie, Andrea Celeste e Aurora, sono state ospiti a Domenica In per ricordare il cantante a 39 anni dalla scomparsa e per pubblicizzare il francobollo che vuole rendere omaggio all’artista. Oggi Manuela Villa, figlia riconosciuta post mortem, insieme a suo fratello Claudio (nati dalla relazione dell’artista con Noemi Garofalo), si è sfogata sui social, delusa da come non sia stato fatto alcun riferimento né a le né a suo fratello, come se non esistessero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Manuela Villa contro Domenica In e la famiglia di suo padre: “Basta falsità”

