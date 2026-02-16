Manfredonia accoglie la delegazione ucraina | così il Carnevale diventa incontro tra comunità

Manfredonia ha accolto una delegazione ucraina, portando il Carnevale a diventare un’occasione di scambio tra le due comunità. La visita è stata organizzata per favorire il dialogo e rafforzare i legami, mentre le strade della città si sono animate con le tradizioni e i colori delle due culture. Durante l’evento, i rappresentanti ucraini hanno partecipato alle sfilate e alle attività locali, creando un ponte tra il Sud Italia e l’Est Europa.

La città di Manfredonia sta vivendo in questi giorni un'esperienza significativa di accoglienza e cooperazione internazionale. Sono arrivati in città studenti, studentesse e docenti provenienti da Haisyn (Ucraina), ospiti delle famiglie manfredoniane nell'ambito del progetto internazionale '100×100 Ponti dell'Istruzione', promosso dal Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia Aps in collaborazione con la parte ucraina e con istituzioni scolastiche italiane. Il progetto prevede attività educative, momenti di confronto nelle scuole e la partecipazione alle manifestazioni del Carnevale cittadino, tra cui la Sfilata delle Meraviglie, offrendo ai giovani ospiti un'esperienza concreta di dialogo interculturale.