In Toscana mancano 122 medici di famiglia, una carenza che colpisce soprattutto le zone più remote. La mancanza di professionisti rende difficile garantire assistenza nelle aree interne, dove le strutture sono già sotto pressione. La Regione sta lavorando per risolvere il problema, puntando anche sulla ristrutturazione delle Case di comunità.

Firenze, 16 febbraio 2026 – «La situazione dei medici di famiglia non è ancora ottimale, ma stiamo cercando di riformare il settore insieme alla Regione, a partire dalle Case di comunità. Servono tempo e pazienza da parte della popolazione». A tracciare un quadro della situazione, Niccolò Biancalani, segretario regionale toscano della Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale. Partiamo dai numeri: come siamo messi in Toscana? «Il fabbisogno ottimale di medici di famiglia è stimato in circa 2.500, mentre al momento siamo a 2.378. Va detto che negli ultimi tempi, grazie anche ai continui rapporti con la Regione, non è stato fatto alcun taglio ai servizi territoriali, ma sono state allocate in modo diverso le risorse disponibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mancano 122 medici in Toscana. "Carenze importanti nelle aree interne"

