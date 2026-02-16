Maltrattamenti in famiglia a Misilmeri Cisl | Importante risposta immediata alla denuncia della vittima
La Cisl ha espresso gratitudine ai carabinieri di Misilmeri dopo che una donna ha denunciato il suo convivente per maltrattamenti domestici, sottolineando l’importanza di una risposta rapida alle segnalazioni di violenza. La donna ha deciso di parlare dopo mesi di vessazioni e minacce, chiedendo aiuto alle forze dell’ordine. La comunità locale si mobilita per sostenere chi si trova in situazioni simili.
Per il sindacato è importante anche un'attività di supporto e ascolto delle vittime e un'azione di sensibilizzazione nelle scuole “Ringraziamo i carabinieri, e tutte le forze dell’ordine che garantiscono con il loro impegno la tutela delle donne vittime di violenza, come nel caso della donna di Misilmeri, che ha avuto il coraggio di denunciare il convivente per maltrattamenti in famiglia. E’ fondamentale che la risposta sia immediata ed efficace, perché solo così si può consentire un nuovo inizio alle donne vittime di aggressioni fra le mura domestiche”. Lo affermano la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami e la coordinatrice Donne e di genere della Cisl Palermo Trapani, Vania Pellerito che è anche la responsabile dello sportello di supporto e ascolto contro le molestie e violenze di genere attivato dal sindacato, Oltre il Silenzio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
