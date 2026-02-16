Maltempo vigili del fuoco in prima linea anche con turni di 24 ore

Il maltempo ha colpito duramente Messina, e i vigili del fuoco lavorano senza sosta per gestire le emergenze. Le squadre sono in servizio da più di 24 ore, cercando di mettere in sicurezza le zone allagate e gli alberi caduti. I sindacati chiedono rinforzi stabili per evitare il sovraccarico di lavoro. La situazione rimane critica, con molte abitazioni isolate e strade interdette al traffico.

