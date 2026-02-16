Maltempo scatta l’allerta gialla | attenzione a mareggiate e raffiche di vento

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha annunciato l’allerta gialla a causa del maltempo che si è abbattuto sulla regione, con mareggiate e raffiche di vento intense. La causa principale è l’entrata di un fronte perturbato proveniente dal Nord Europa, che ha portato condizioni di mare agitato e forti raffiche lungo la costa. In particolare, l’area di Rimini, identificata come “B2”, si trova sotto stretta osservazione per i rischi di mareggiata e altri danni. Le autorità invitano la popolazione a mantenere alta attenzione e a evitare spostamenti non necessari lungo le zone costiere.

Per la giornata di martedì previsti livelli del mare prossimi o superiori alla soglia di attenzione lungo la costa riminese. Possibili criticità anche nelle aree montane e collinari La Protezione civile regionale dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta meteo "gialla" per criticità costiera che riguarda anche l'area di riferimento "B2" che ricomprende la Provincia di Rimini. Per la giornata di martedì, 17 febbraio, si prevedono livelli del mare prossimi o superiori al livello di attenzione, che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, anche a causa delle vulnerabilità presenti sul territorio.