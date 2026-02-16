Maltempo Meloni | in decreto stop tributi pagamenti rinviati a ottobre

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha portato a un nuovo intervento del governo: lunedì, Meloni ha annunciato che nel decreto che sarà approvato mercoledì ci saranno misure per aiutare le zone colpite, tra cui lo stop ai tributi. La presidente del Consiglio ha spiegato che i pagamenti sono stati rinviati fino ad ottobre, evitando così che i cittadini delle regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria debbano pagare in tempi stretti. La decisione mira a dare respiro a chi ha subito danni e difficoltà economiche.

Roma, 16 feb. (askanews) – Il decreto che andrà in Cdm mercoledì, oltre alle misure specifiche su Niscemi, conterrà provvedimenti complessivi per tutte e tre le regioni colpite dal ciclone Harry (Sardegna, Sicilia e Calabria) tra cui lo stop al pagamento dei tributi “sospesi fino ad aprile, che vuol dire rimandare il pagamento almeno ad ottobre”. Lo ha spiegato la premier Giorgia Meloni oggi in visita nel comune siciliano gravemente colpito dalla frana. Meloni ha indicato “tre grandi priorità: la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio perché è inutile che cerchiamo di risolvere i problemi se si possono ripresentare, e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case e per le attività produttive”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il maltempo che ha colpito la zona ha spinto il Movimento 5 Stelle e il Codacons a chiedere un intervento urgente.

Le famiglie e le imprese colpite dal maltempo in Sicilia chiedono azioni concrete.

