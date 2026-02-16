Maltempo Marano crolla un muro di contenimento | evacuate 26 famiglie
Il maltempo ha causato il crollo di un muro di contenimento tra via Casa Baiano e via Roma a Marano di Napoli, portando all’evacuazione di 26 famiglie. Le forti piogge hanno indebolito la struttura, che si è improvvisamente sgretolata, danneggiando una palazzina vicina. Per precauzione, le autorità hanno fatto allontanare gli abitanti delle case vicine, mentre i vigili del fuoco intervenivano sul posto. Nessuno si è ferito, ma c’è grande preoccupazione per ulteriori cedimenti.
Il maltempo provoca lo smottamento tra via Casa Baiano e via Roma a Marano di Napoli: danni a una palazzina, nessun fe rito. Il crollo tra via Casa Baiano e via Roma. Il maltempo che sta colpendo la Campania continua a provocare danni sul territorio. A Marano di Napoli, popoloso comune della Città Metropolitana di Napoli, il 15 febbraio scorso, è crollato un muro di contenimento tra via Casa Baiano e via Roma. Lo smottamento ha interessato un’area residenziale, investendo una palazzina e causando danni all’edificio. Nessuna vittima, ma danni significativi. Fortunatamente, il crollo non ha provocato vittime né feriti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
