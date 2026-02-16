Maltempo la premier Meloni | Mercoledì il decreto in Cdm

Giorgia Meloni ha annunciato che mercoledì il governo metterà in discussione un decreto per aiutare Niscemi, colpita duramente dal maltempo. La premier ha promesso 150 milioni di euro per ricostruire le zone danneggiate e ha spiegato che il provvedimento coinvolgerà più regioni, includendo un intervento interregionale. Meloni ha anche precisato che i fondi serviranno a riparare le strade e le infrastrutture più critiche, dopo le recenti alluvioni che hanno messo in ginocchio la città siciliana.

Niscemi nel Mirino della Crisi: Meloni Annuncia 150 Milioni di Euro e un Decreto Interregionale. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato un intervento economico di 150 milioni di euro per il Comune di Niscemi, in Sicilia, devastato dal recente maltempo. Il provvedimento, che sarà discusso e approvato in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo, fa parte di un piano più ampio che coinvolge anche Calabria e Campania, colpiti da alluvioni e frane. L’obiettivo è fornire un sostegno immediato alle aree più critiche, ripristinando infrastrutture e sostenendo le attività economiche, con un’attenzione particolare al settore agricolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

