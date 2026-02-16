Maltempo la premier Meloni | Mercoledì il decreto in Cdm
Giorgia Meloni ha annunciato che mercoledì il governo metterà in discussione un decreto per aiutare Niscemi, colpita duramente dal maltempo. La premier ha promesso 150 milioni di euro per ricostruire le zone danneggiate e ha spiegato che il provvedimento coinvolgerà più regioni, includendo un intervento interregionale. Meloni ha anche precisato che i fondi serviranno a riparare le strade e le infrastrutture più critiche, dopo le recenti alluvioni che hanno messo in ginocchio la città siciliana.
Niscemi nel Mirino della Crisi: Meloni Annuncia 150 Milioni di Euro e un Decreto Interregionale. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato un intervento economico di 150 milioni di euro per il Comune di Niscemi, in Sicilia, devastato dal recente maltempo. Il provvedimento, che sarà discusso e approvato in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo, fa parte di un piano più ampio che coinvolge anche Calabria e Campania, colpiti da alluvioni e frane. L’obiettivo è fornire un sostegno immediato alle aree più critiche, ripristinando infrastrutture e sostenendo le attività economiche, con un’attenzione particolare al settore agricolo.🔗 Leggi su Ameve.eu
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato Niscemi dopo le recenti alluvioni che hanno causato danni ingenti alla città.
#Maltempo La premier voleva ritornare in Sicilia all’inizio della prossima settimana con qualche promessa. Ma al Mef di Giorgetti i 2 miliardi di danni per il ciclone Harry stimati da Schifani sono parsi eccessivi. @salvini_giacomo x.com
Maltempo: Piero De Luca (Pd), "Meloni piu' interessata a Sanremo" "Siamo all'assurdo. La Premier Meloni e' piu' impegnata a commentare la scaletta di Sanremo che a occuparsi delle emergenze reali del Paese, in particolare delle criticita' che oggi vivono le - facebook.com facebook