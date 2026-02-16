Maltempo la conta dei danni A Niscemi recuperata la croce

Niscemi, a causa del maltempo, è stata recuperata la croce danneggiata durante la recente ondata di pioggia intensa. Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti e danni alle infrastrutture, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La situazione rimane critica in molte zone del Sud, dove le allerte meteo continuano a segnalare rischi elevati.

La nuova ondata di maltempo sull'Italia. Allerta arancione in parte della Calabria e della Sicilia, gialla in quasi tutto il centro sud. A Niscemi, la croce che era caduta è stata recuperata dopo un intervento deciso dal responsabile della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. La croce di Niscemi è stata rimessa in salvo dopo essere crollata durante la frana del 9 febbraio.