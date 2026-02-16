Maltempo in Umbria territori sotto stretto monitoraggio Numerosi interventi per frane e allagament

Il maltempo che ha colpito l’Umbria da domenica 15 febbraio 2026 ha provocato numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. Le forti piogge hanno causato frane che hanno isolato alcune frazioni e allagamenti che hanno invaso strade e case. Le autorità locali monitorano attentamente i territori più colpiti, in particolare nelle zone di Terni e Perugia, dove le criticità sono più evidenti.

Umbria Sotto Assedio: Maltempo, Frane e Comunità Isolate. L’Umbria è stretta nella morsa del maltempo da domenica 15 febbraio 2026, con piogge torrenziali che hanno causato frane, allagamenti e l’isolamento di intere comunità. Particolarmente colpite le zone di Stroncone, Montefranco, Arrone e Fabro, dove vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la viabilità. Stroncone: Una Frana Isola Finocchieto. Nel comune di Stroncone, una frana attiva ha interrotto l’accesso alla frazione di Finocchieto, isolando una strada vicinale e interessando cinque abitazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le piogge intense che si sono abbattute sull’Umbria negli ultimi giorni hanno causato numerosi allagamenti e frane.

Il maltempo nel territorio del Perugino ha provocato diversi disagi, con i Vigili del Fuoco impegnati in molte operazioni di intervento.

