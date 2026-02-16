Maltempo in Campania | frane e cedimenti nel Napoletano e nel Casertano
Una forte ondata di pioggia ha provocato frane e cedimenti nel Napoletano e nel Casertano, creando problemi ai cittadini. In alcuni quartieri, le strade sono rimaste allagate e alcune case sono state evacuate per sicurezza. Le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza le zone più colpite.
Disagi in diversi comuni delle province di Napoli, Salerno e Caserta a causa del maltempo delle scorse ore; la pioggia ha causato frane e cedimenti.
Enna Alta, Crepa nel Centro Storico: Allerta per Possibili Cedimenti e Voragini dopo il Maltempo.
Enna Alta è nel caos dopo che una grossa crepa si è aperta ieri nel cuore del centro storico, proprio vicino alla piazza principale, a causa delle forti piogge che da giorni stanno sottoponendo le vecchie strutture a stress.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
