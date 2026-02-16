Maltempo in Campania | frane e cedimenti nel Napoletano e nel Casertano

Una forte ondata di pioggia ha provocato frane e cedimenti nel Napoletano e nel Casertano, creando problemi ai cittadini. In alcuni quartieri, le strade sono rimaste allagate e alcune case sono state evacuate per sicurezza. Le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza le zone più colpite.