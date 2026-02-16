Maltempo in Calabria | Musumeci istruttoria in corso per lo stato di emergenza

Nello Musumeci ha annunciato che il Dipartimento sta valutando l’attivazione dello stato di emergenza in Calabria, a causa delle forti piogge che hanno causatoallagamenti e danni alle strade. La richiesta del presidente Roberto Occhiuto arriva dopo due giorni di pioggia incessante che ha isolato alcune frazioni e provocato frane. La procedura è in corso e si attende una decisione ufficiale nelle prossime ore.

AGI - "Per la Calabria c'è l'istruttoria in corso da parte del Dipartimento ". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine della presentazione della proposta italiana per la strategia industriale marittima europea, a Roma, commentando la richiesta avanzata dal presidente Roberto Occhiuto per dichiarare lo stato d'emergenza per il maltempo. L'iter dello stato di emergenza per la Calabria . Musumeci ha spiegato sui prossimi passaggi per lo stato d'emergenza: "La Regione avanza la richiesta se non ce la fa da sola ad affrontare l'emergenza.