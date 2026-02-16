Maltempo in Calabria Chilà | Il turismo chiede risposte immediate dopo i cicloni

Il maltempo ha colpito la Calabria, causando danni ai settori turistici e lasciando molte strutture danneggiate. Chilà afferma che gli operatori chiedono risposte rapide per riprendere le attività e recuperare le perdite. Un turismo in crisi si trova ora a fronteggiare le conseguenze di due cicloni intensi che hanno attraversato la regione, provocando allagamenti e crolli in alcune località.

La componente nazionale turismo della Lega evidenzia: "Subito misure concrete per salvare la stagione e sostenere gli operatori" “Dopo i due violenti cicloni che hanno colpito la Calabria nelle scorse settimane, il comparto turistico regionale si trova ad affrontare una delle prove più difficili degli ultimi anni”. A dichiararlo è Paola Chilà, membro nazionale turismo della Lega, che richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di un’azione tempestiva e strutturata per evitare ripercussioni durature sull’economia del territorio. Gli eventi atmosferici straordinari hanno provocato danni stimati in oltre due miliardi di euro, colpendo duramente numerose imprese e compromettendo l’operatività di molte strutture ricettive.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il maltempo ha causato danni in Calabria, e Trotta denuncia che le imprese locali non hanno ancora ricevuto i fondi promessi.

I residenti della Calabria continuano a vivere sotto la minaccia del maltempo.

