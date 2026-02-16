Maltempo e dissesti idrogeologici verifiche tecniche in alcuni comuni dell' area metropolitana di Napoli

Il maltempo ha causato problemi in diversi comuni dell’area metropolitana di Napoli, spingendo la Regione Campania a inviare squadre di tecnici per verificare i danni. In particolare, i sopralluoghi mirano a valutare i dissesti idrogeologici provocati dalle intense piogge degli ultimi giorni, che hanno aumentato i rischi di frane e allagamenti. Durante i controlli, sono stati individuati alcuni punti critici lungo le strade e nelle zone collinari, dove sono state riscontrate crepe e smottamenti. La Protezione Civile e il Genio Civile stanno lavorando per pianificare interventi di messa in sicurezza nelle are

Numerosi i sopralluoghi effettuati dalla Regione Campania attraverso il Genio Civile e la Protezione Civile regionale per supportare i Comuni nel fronteggiare le criticità determinate dagli ultimi eventi meteorologici "Sono numerosi i sopralluoghi effettuati dalla Regione Campania attraverso il Genio Civile e la Protezione Civile regionale per supportare i Comuni nel fronteggiare le criticità determinate dagli ultimi eventi meteorologici. I tecnici regionali hanno effettuato verifiche tecniche a Castellammare di Stabia, dove una frana in via Vena della Fossa ha interessato il piazzale e le strutture di recinzione perimetrali di un edificio; a Marano di Napoli dove ha ceduto un muro di contenimento nel centro storico determinando sgomberi; a Bacoli e Monte di Procida in area flegrea; a Giugliano e a Castel Volturno, dove si sono determinate esondazioni alla foce del fiume dovute anche alle forti mareggiate che hanno compresso il flusso di uscita delle acque".