Maltempo due nuove allerte meteo in Campania | le previsioni
La Protezione Civile della Campania ha emesso due nuove allerte meteo a causa di condizioni meteorologiche avverse previste per questa sera. La causa è rappresentata da venti intensi e temporali che si abbatteranno sui territori meridionali della regione, portando piogge copiose e raffiche che potrebbero provocare disagi. In particolare, le allerte riguardano zone come il Cilento e il Golfo di Salerno, dove si attendono precipitazioni intense e raffiche di vento fino a 80 kmh. Le allerte sono in vigore dalle 18 e dureranno fino a nuovo avviso.
Ancora maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide dalle 18.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Maltempo, neve (anche a bassa quota), temporali diffusi e violenti mareggiate: ecco dove. Le previsioni con nuove allerte meteo
In un contesto di maltempo prolungato e condizioni di neve anche a bassa quota, le previsioni indicano ulteriori temporali e mareggiate.
Maltempo, prorogata l'allerta meteo in Campania: le nuove previsioni
Una forte perturbazione ha colpito la Campania, causando ancora maltempo e allerta meteo prorogata.
Allerta meteo in Campania: ecco le scuole chiuse nel Cilento
MALTEMPO | Nuove segnalazioni di frane e strade impraticabili nel Cosentino dopo le piogge. Massima attenzione in via Irto e Lappano. - facebook.com facebook