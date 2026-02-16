Maltempo due nuove allerte meteo in Campania | le previsioni

Ancora maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide dalle 18.🔗 Leggi su Salernotoday.it

In un contesto di maltempo prolungato e condizioni di neve anche a bassa quota, le previsioni indicano ulteriori temporali e mareggiate.

Una forte perturbazione ha colpito la Campania, causando ancora maltempo e allerta meteo prorogata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Meteo: allerta arancione a Roma per forte vento e temporali; Maltempo e incidenti, mattinata complicata sulla Pontina: code e disagi; Maltempo, oggi allerta in 13 regioni: arancione su Lazio e Calabria.

Meteo a Napoli e in Campania, allerta gialla per forti venti e temporaliLa Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per ... msn.com

Dalle 18 nuova allerta meteo: in arrivo vento forte e temporaliLa Protezione Civile della Regione, ha emanato due allerte meteo di livello giallo valide dalle 18 di oggi lunedì 16 febbraio alle 18 di domani martedì 17 febbraio, la prima pe venti forti e la second ... rainews.it

MALTEMPO | Nuove segnalazioni di frane e strade impraticabili nel Cosentino dopo le piogge. Massima attenzione in via Irto e Lappano. - facebook.com facebook