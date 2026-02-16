Maltempo da record laghetto generato dall’acqua piovana | Mai accaduto qualcosa di simile FOTO E VIDEO

A Terni, il maltempo straordinario ha provocato la formazione di un laghetto naturale, un evento mai visto prima in questa zona. Durante i primi due mesi dell’anno, sono caduti 309 millimetri di pioggia, creando una piscina improvvisa in alcune strade e campi. Le immagini mostrano chiaramente come l’acqua abbia sommerso alcune aree normalmente asciutte, portando a ripercussioni sulla viabilità e sulle attività locali.

La pioggia caduta copiosa nella prima parte di febbraio ha arrecato molteplici disagi. Il singolare ‘caso’ nel Comune di Narni I numeri certificano un inizio anno da record. A Terni, tra il mese di gennaio e la metà di febbraio, sono caduti 309 millimetri di pioggia. Un dato enorme poiché, nel corso del 2025, la somma complessiva tra tutte e dodici le mensilità è stata pari a 650 millimetri. I primati a livello giornaliero si sono registrati nelle giornate del 4 e 28 gennaio (29 millimetri) e nel giorno di San Valentino, con 28,6 millimetri di pioggia caduti nel capoluogo (fonte: Osservatorio Meteorologico di Terni).🔗 Leggi su Ternitoday.it

La Calabria sta affrontando un evento meteorologico eccezionale, con intense piogge che hanno causato danni e allagamenti in diverse zone della regione.

