Maltempo a Rende | Unical sospende le lezioni in presenza lunedì 16 e martedì 17 febbraio

Il maltempo a Rende ha spinto l’Università della Calabria a chiudere le lezioni in presenza lunedì e martedì. La forte ondata di pioggia e vento ha reso pericolosi gli spostamenti tra le aule e le strutture universitarie. L’ateneo ha deciso di sospendere tutte le attività didattiche in presenza per motivi di sicurezza, secondo quanto stabilito nel Decreto Rettorale 206. La decisione riguarda circa 20.000 studenti e il personale docente e amministrativo. La pioggia intensissima ha causato anche allagamenti in alcune zone della città.

A causa delle condizioni meteorologiche ad alto rischio, l'Università della Calabria (Unical) ha disposto con il Decreto Rettorale 206 la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026. Gli esami e le sedute di laurea saranno riprogrammati a breve, mentre, ove possibile, le lezioni saranno erogate online per ridurre i disagi agli studenti. L'Ateneo invita studenti e personale a seguire i canali ufficiali per aggiornamenti sulle modifiche al calendario accademico.