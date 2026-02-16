malinin rompe il silenzio cosa succede al fenomeno del pattinaggio

Ilia Malinin ha rotto il silenzio dopo le cadute sul ghiaccio a Milano-Cortina, che hanno segnato una battuta d’arresto nella sua carriera. La sua performance ha suscitato preoccupazioni non solo tra i tifosi, ma anche tra gli addetti ai lavori, poiché il talento statunitense ha parlato di

Non è soltanto la mancata vittoria di una medaglia d’oro annunciata: le cadute sul ghiaccio di uno dei talenti più forti del pattinaggio di figura maschile, Ilia Malinin, hanno lasciato ferite ben più gravi nella mente dell’atleta che ha fatto intendere di combattere “battaglie invisibili” nella sua prima dichiarazione pubblica dopo la sorprendente sconfitta ai Giochi di Milano-Cortina dove si è piazzato all’ottavo posto. nodo 2610091 Il post di Malinin. Il fenomeno americano ha pubblicato su Instagram un messaggio molto forte sulla salute mentale, accompagnato da un video in cui alterna momenti in cui celebra le vittorie a momenti in cui è seduto con la testa tra le mani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

