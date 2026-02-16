Malinin rompe il silenzio cosa succede al fenomeno del pattinaggio
Ilia Malinin ha rotto il silenzio dopo le cadute sul ghiaccio a Milano-Cortina, che hanno segnato una battuta d’arresto nella sua carriera. La sua performance ha suscitato preoccupazioni non solo tra i tifosi, ma anche tra gli addetti ai lavori, poiché il talento statunitense ha parlato di
Non è soltanto la mancata vittoria di una medaglia d’oro annunciata: le cadute sul ghiaccio di uno dei talenti più forti del pattinaggio di figura maschile, Ilia Malinin, hanno lasciato ferite ben più gravi nella mente dell’atleta che ha fatto intendere di combattere “battaglie invisibili” nella sua prima dichiarazione pubblica dopo la sorprendente sconfitta ai Giochi di Milano-Cortina dove si è piazzato all’ottavo posto. nodo 2610091 Il post di Malinin. Il fenomeno americano ha pubblicato su Instagram un messaggio molto forte sulla salute mentale, accompagnato da un video in cui alterna momenti in cui celebra le vittorie a momenti in cui è seduto con la testa tra le mani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Le lacrime di Malinin: cosa è successo al fenomeno del pattinaggio sul ghiaccio
Ilia Malinin si è commosso durante una gara di pattinaggio sul ghiaccio perché ha subito una caduta che ha compromesso la possibilità di conquistare l’oro.
Olimpiadi 2026, Malinin flop: il fenomeno del pattinaggio artistico sbaglia e chiude ottavo
Ilia Malinin, favorito nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha commesso errori durante la sua esibizione e si è classificato ottavo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Malinin crolla, Shaidorov sconvolge il campo vincendo l’oro nel pattinaggio artistico maschile; Vonn rompe il silenzio: Serviranno diversi interventi, ma la vita è troppo breve per non rischiare; L’ex star statunitense Nathan Chen rompe il silenzio sull’incidente olimpico di Ilia Malinin; La leggenda del pattinaggio francese esprime un potente verdetto di una sola parola su Ilya Malinin.
Malinin rompe il silenzio, cosa succede al fenomeno del pattinaggioUn post su Instagram racchiude il sentimento del più forte pattinatore di ghiaccio di figura del mondo: ecco cosa sta accadendo all’atleta americano ... ilgiornale.it
Ilia Malinin rompe il silenzio dopo l’ottavo posto alle Olimpiadi e parla di salute mentale e odio onlineIlia Malinin rompe il silenzio dopo l’ottavo posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’atleta racconta le battaglie interiori, la pressione, l’odio online e l’impatto sulla salute mentale. cinemaserietv.it
NON SONO ABBASTANZA Ilia Malinin sembra un figlio invincibile. Il suo salto impossibile alle olimpiadi di Milano-Cortina ha lasciato il mondo a bocca aperta. Occhio a questo passaggio: Il figlio campione in realtà ha gambe fragilissime. Il genitore-allenat - facebook.com facebook
Quando ho visto il meraviglioso salto mortale all'indietro del biondissimo Ilia Malinin alle Olimpiadi di Milano Cortina, la mia testa è tornata subito a una pattinatrice "ribelle" la cui storia, negli anni, è stata ingiustamente poco raccontata. Provo a farlo io. Surya B x.com