Malinin cercava un padre in panchina, ma non ha trovato il supporto che sperava, lasciando intuire le difficoltà di un rapporto tra atleta e allenatore. In molte famiglie dello sport, il ruolo di genitore-allenatore si traduce spesso in tensioni e pressioni e, in alcuni casi, mette in secondo piano le esigenze dei giovani atleti. La storia di campioni come Agassi e Girardelli mostra come le relazioni familiari possano influenzare le carriere sportive, creando un mix di vittorie e conflitti.

Non c'è stato soltanto Open, il libro di Andre Agassi che ha segnato un punto di non ritorno nella letteratura sportiva. Suo padre, Mike, ex pugile iraniano di origine armena, suonò la sua campana in una controstoria intitolata Indoor. Andre aveva raccontato come suo padre gli aveva rovinato la vita imponendogli il tennis e facendoglielo odiare, l'orco Mike si difese scrivendo che lasciare liberi i figli è il peso più grande. Lui non pensava di aver fatto niente di male: voleva che i suoi diventassero campioni, e aveva dedicato tutto se stesso a questa missione. "Non direi che ho sacrificato Andre.

