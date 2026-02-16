Malinin cercava un padre in panchina ma non l' ha trovato | storie di genitori-allenatori
Malinin cercava un padre in panchina, ma non ha trovato il supporto che sperava, lasciando intuire le difficoltà di un rapporto tra atleta e allenatore. In molte famiglie dello sport, il ruolo di genitore-allenatore si traduce spesso in tensioni e pressioni e, in alcuni casi, mette in secondo piano le esigenze dei giovani atleti. La storia di campioni come Agassi e Girardelli mostra come le relazioni familiari possano influenzare le carriere sportive, creando un mix di vittorie e conflitti.
Non c’è stato soltanto Open, il libro di Andre Agassi che ha segnato un punto di non ritorno nella letteratura sportiva. Suo padre, Mike, ex pugile iraniano di origine armena, suonò la sua campana in una controstoria intitolata Indoor. Andre aveva raccontato come suo padre gli aveva rovinato la vita imponendogli il tennis e facendoglielo odiare, l’orco Mike si difese scrivendo che lasciare liberi i figli è il peso più grande. Lui non pensava di aver fatto niente di male: voleva che i suoi diventassero campioni, e aveva dedicato tutto se stesso a questa missione. "Non direi che ho sacrificato Andre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pagelle – Conte come Diogene, cercava l’uomo con una lanterna accesa: l’ha trovato nello spogliatoio del Napoli
“I genitori sono quelli che ti rompono i cogli**ni, ma sono anche due persone che si amano. Ho trovato 500 lettere di mio padre per mia madre”: Paolo Kessisoglu commossoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I fantasmi di Malinin e quella frase (cancellata) contro il padre-allenatore: Non sono mai abbastanza; Malinin/1. La tecnica di Shaidorov è più forte e divertente del circo; La caduta del divo Malinin: sfuma l’oro nel pattinaggio artistico, restano le lacrime.
Malinin cercava un padre in panchina, ma non l'ha trovato: storie di genitori-allenatoriSeveri, ingombranti, pesanti nelle carriere dei figli: da Agassi a Girardelli la storia dello sport è piena di famiglie in cui lo sport è vittoria e conflitto ... msn.com
Malinin e quel gesto del padre allenatore che fa infuriare il web: quanta pressione dai genitori...Il Dio del ghiaccio ha confessato che pensava di fare il calciatore: Ma i miei non avevano tempo di portarmi agli allenamenti. Mamma Tatiana e papà Roman hanno partecipato alle Olimpiadi con l'Uzb ... corrieredellosport.it
Ritorno ancora su Ilia Malinin perché l’immagine che arriva da Milano Cortina 2026 e che sta girando molto, non è solo la cronaca di una sconfitta sportiva. È un fotogramma che ci interroga tutti, ben oltre i confini del pattinaggio. Da una parte c'è Ilia Malinin, 2 - facebook.com facebook