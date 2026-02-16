Fabrizio Romano ha rivelato il retroscena sulla presenza di Donyell Malen al Napoli, dopo che il calciatore olandese ha segnato due doppiette consecutive contro Cagliari e la squadra partenopea. Malen, che ha già dimostrato il suo potenziale con il suo gol all’esordio contro il Torino, sta attirando l’attenzione di molti appassionati di calcio. La sua capacità di trovare la rete in momenti chiave ha sorpreso anche gli addetti ai lavori.

L’impatto di Donyell Malen in Serie A è stato devastante. Dopo il gol all’esordio contro il Torino, il nuovo attaccante giallorosso ha siglato due doppiette consecutive contro Cagliari e Napoli. L’olandese sta regalando punti importanti a Gasperini a suon di gol, che avrebbero fatto comodo anche a Conte. Secondo Fabrizio Romano, infatti, la società partenopea ha fatto un tentativo a gennaio. Il Napoli ci ha provato per Malen: l’indiscrezione di Romano. Il mercato invernale del Napoli è stato condizionato dai limiti imposti in entrata. Alla fine sono arrivati Giovane e Alisson Santos, ma solo dopo le cessioni in prestito di Noa Lang e Lucca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Malen-Napoli, svelato il retroscena: Fabrizio Romano lancia la bomba

