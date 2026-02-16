Malatesta il ‘Gueriero’ e le horrende guerre de Italia la presentazione del libro in Malatestiana

Domenica 15 febbraio, la Biblioteca Malatestiana ha ospitato la presentazione del libro di Andrea Antonioli, dedicato a Malatesta, il famoso condottiero e protagonista delle guerre sanguinose che hanno segnato l’Italia. Antonioli descrive come le battaglie e le lotte dei Malatesta abbiano lasciato un segno profondo nel territorio, influenzando anche i Comuni vicini come Sogliano, Roncofreddo, Longiano, Borghi e Montiano. Il volume approfondisce le imprese militari e il ruolo di questa figura storica, offrendo dettagli sui conflitti che hanno attraversato il Rinascimento italiano.

La ricerca di Antonioli ha aperto scenari storici inediti in quanto Malatesta il Gueriero: originario di Sogliano, fu il capo del partito guelfo di Cesena, città dove rivestì anche i ruoli politici e di ambasciatore Il libro del pluripremiato autore cesenate è stato presentato dal professor Marino Biondi dell'Università di Firenze, con gli interventi dell'Assessore alla Cultura Camillo Acerbi, del Direttore dell'Archivio di Stato di Forlì-Cesena Gianluca Braschi, del Presidente della Società di Studi Storici per il Montefeltro Lorenzo Valenti, alla presenza del comandante del Corpo EcoForestale Nazionale S.