Maglie e felpe delle Olimpiadi con logo falso scoperta l' azienda delle copie | il sequestro
La Guardia di Finanza di Como ha scoperto che un'azienda produceva capi con il logo delle Olimpiadi falso, causando la confisca di merce contraffatta. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato maglie, felpe, cappellini e gadget con il marchio non autorizzato, tra cui 42 stampe pronte da applicare sui tessuti. Il proprietario dell’azienda, legato al rappresentante legale, è stato denunciato per contraffazione.
Nei locali dell'impresa visitati dalle fiamme gialle sono state trovate stampe con loghi falsi, pronte per essere applicate sui vestiti. Il sequestro e una denunia Maglie, felpe, cappellini e gadget per Olimpiadi. Ma il logo sui prodotti era falso. La guardia di finanza di Como, ha sequestrato alcune felpe e 42 stampe pronte per essere applicate su capi di vestiario, denunciando il coniuge del legale rappresentante della società, per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. I controlli sono scattati nell’ambito del piano Milano-Cortina 2026, per la tutela della proprietà intellettuale e repressione della vendita di prodotti contraffatti connessi agli eventi olimpici.🔗 Leggi su Milanotoday.it
A Bormio tazze e calendari con il logo delle Olimpiadi ma contraffatto: scatta il sequestro
A Bormio, la Guardia di Finanza ha sequestrato tazze e calendari recanti un logo olimpico contraffatto.
Lacchiarella, maxi sequestro di abbigliamento contraffatto: intercettati oltre 65mila capi con falso logo Armani
La Guardia di Finanza ha scoperto un grosso deposito a Lacchiarella, dove erano nascosti più di 65mila capi d’abbigliamento con il logo “Armani” falsificato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
