Magicland apre le selezioni per la stagione

Magicland ha avviato le selezioni per la nuova stagione, dopo aver deciso di assumere decine di nuovi dipendenti. La decisione arriva in seguito alla crescente affluenza di visitatori e alla necessità di garantire un servizio migliore. Il parco cerca principalmente animatori, addetti alle attrazioni e personale di supporto, offrendo opportunità di lavoro a giovani e adulti.

UN IMPORTANTE programma di assunzioni è stato deciso da MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia. L’avvio ufficiale della campagna di recruiting per la stagione 2026, prevede l’assunzione di oltre 400 addetti complessivi tra alta e bassa stagione, a supporto delle attività di MagicLand e del parco acquatico MagicSplash. Le selezioni riguardano numerose aree operative e includono: addetti alle attrazioni, addetti all’accoglienza e biglietterie, addetti ai negozi, addetti alla ristorazione e caffetteria, assistenti bagnanti con brevetto, aspiranti assistenti bagnanti, addetti all’artistico e addetti alla manutenzione attrazioni e manutenzione idraulica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Magicland apre le selezioni per la stagione MagicLand apre le selezioni per la stagione, oltre 400 posizioni aperte Valmontone si prepara a rinnovare il suo parco divertimenti. MagicLand apre le selezioni per la stagione 2026: oltre 400 posti di lavoro disponibili MagicLand apre le porte alle candidature per la stagione 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Magicland apre le selezioni per la stagione; MagicLand apre le selezioni per la stagione 2026: oltre 400 posti di lavoro disponibili; 400 per MagicLand: parte la stagione 2026. Può farsi avanti anche chi è senza esperienza; Tutti i bonus per chi ha un Isee basso nel 2026. MagicLand apre le selezioni per la stagione 2026: oltre 400 posti di lavoro disponibiliMagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, avvia ufficialmente la campagna di recruiting per la stagione 2026, annunciando oltre ... funweek.it RICERCA MagicLand apre le selezioni per la stagione 2026: oltre 400 posizioni disponibiliCon questa nuova campagna di recruiting, MagicLand conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle risorse umane. statoquotidiano.it MagicLand apre le Selezioni per la Stagione 2026 - Oltre 400 Posizioni aperte per lavorare a MagicLand e MagicSplash nel 2026. Il parco offre gratuitamente il Corso per il Brevetto di Assistente Bagnante Comunicato Stampa MagicLand: MagicLand avvia uffi facebook