Mafiosità e correnti Nordio sveglia gli smemorati di sinistra | Ricorderò frasi anche peggiori non mie…

Il ministro Nordio ha commentato duramente le accuse di mafiosità e divisioni all’interno del Csm, sottolineando che non si riconosce nelle parole di chi le ha pronunciate. Durante una conferenza stampa, ha precisato che non attribuisce a sé stesso quelle affermazioni e che spesso cita altri in situazioni simili. Nordio ha anche ricordato di aver già espresso commenti più duri in passato, senza mai attribuirli direttamente a sé. La sua reazione arriva dopo che alcuni esponenti di sinistra hanno criticato le sue dichiarazioni.

Le parole lapidarie sulle correnti del Csm: «Non è mica mio quel giudizio. Fossi matto. Io in questi casi ormai cito gli altri. Perché io non sono nessuno. Queste parole le aveva dette Nino Di Matteo, nel 2019, a un quotidiano » dice il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio in un colloquio al Corriere, ricordando l’intervista nella quale l’ex Pm di Palermo presentò la sua candidatura attaccando le «degenerazioni del correntismo» del Csm. Da sinistra scorrettezze uniche. Nordio tra il divertito e lo «sconcertato» per le reazioni «di una sinistra che in questa campagna referendaria sta facendo scorrettezze uniche ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il ministro Nordio ha fatto una dichiarazione forte contro la magistratura, affermando di possedere frasi ancora più dure e di aver intenzione di renderle pubbliche quotidianamente.

Nordio si è detto sorpreso per l’indignazione suscitata dalle sue parole, dopo aver citato Nino Di Matteo.

