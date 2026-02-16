Mafiosità e correnti Nordio sveglia gli smemorati di sinistra | Ricorderò altre frasi anche peggiori non mie…

Il ministro Nordio ha criticato le frange del Csm, accusandole di dividersi e di alimentare divisioni. La sua dichiarazione ha provocato reazioni tra gli esponenti di sinistra, che lo hanno accusato di aver alimentato tensioni inutili. Nordio ha poi precisato che le sue parole non sono rivolte a nessuno in particolare, ma che spesso cita frasi di altri per chiarire il suo punto di vista.

Le parole lapidarie sulle correnti del Csm: «Non è mica mio quel giudizio. Fossi matto. Io in questi casi ormai cito gli altri. Perché io non sono nessuno. Queste parole le aveva dette Nino Di Matteo, nel 2019, a un quotidiano » dice il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio in un colloquio al Corriere, ricordando l’intervista nella quale l’ex Pm di Palermo presentò la sua candidatura attaccando le «degenerazioni del correntismo» del Csm. Da sinistra scorrettezze uniche. Nordio tra il divertito e lo «sconcertato» per le reazioni «di una sinistra che in questa campagna referendaria sta facendo scorrettezze uniche ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

