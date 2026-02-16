Maffei ha portato la sua passione dal semplice gioco con un mestolo di cucina alle grandi passerelle del Lungomare. Fin da bambino, usava il mestolo come microfono, immaginando di essere protagonista delle sfilate, mentre il tavolo di casa si trasformava nel lungomare affollato di gente e luci. Ora, quella stessa passione si concretizza in grandi eventi, con i giganti di cartapesta che sfilano lungo la passeggiata.

Ha iniziato quando era ancora un bambino con un mestolo della cucina per microfono, mentre il tavolo della sala diventava il Lungomare. In piedi sulla sedia, come su un palco, presentava la sfilata dei giganti ma in formato cartolina. In quel gioco di fantasia c’era un sogno, "diventato realtà". Da 15 anni Daniele Maffei è la voce del Carnevale. Maffei, perché sognavi di presentare il Carnevale? "Mi è sempre piaciuta l’idea di raccontare la città nei momenti importanti. E il Carnevale lo è. Lo facevo da piccino, improvvisando sfilate di cartoline. Alle superiori, coi compagni di scuola, invece ci inventammo anche una trasmissione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maffei, voce e cuore. Dalle sfilate di cartoline ai giganti sul Lungomare

A Sala Consilina torna il Carnevale.

Domenica pomeriggio, la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano si è trasformata in un accogliente salotto musicale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.