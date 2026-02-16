Madre conduttrice Nbc rapita Trump | Nancy Guthrie torni viva o pena di morte per i sequestratori
Il presidente Donald Trump ha annunciato che i rapitori di Nancy Guthrie, madre della conduttrice della Nbc Savannah Guthrie, rischiano la pena di morte. La donna è scomparsa il 1° febbraio vicino a Tucson, in Arizona, e le autorità stanno cercando di rintracciarla. Trump ha detto che non tollererà alcuna tolleranza verso chi ha compiuto il sequestro.
(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato "le conseguenze federali più severe" per i responsabili del rapimento di Nancy Guthrie, la madre della conduttrice Nbc Savannah Guthrie scomparsa il 1° febbraio nei pressi di Tucson, in Arizona. In una breve intervista telefonica al New York Post, Trump ha affermato che ordinerà al.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Rapita la madre della conduttrice Nbc, l’appello di Savannah Guthrie: «Dobbiamo essere certi che sia viva» – Il video
La madre della conduttrice della Nbc è stata rapita.
Savannah Guthrie, rapita la madre della conduttrice Nbc: l’appello social ai rapitori e il messaggio di Trump
Savannah Guthrie ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo ai rapitori di sua madre di farsi avanti.
