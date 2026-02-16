Madre conduttrice Nbc rapita Trump | Nancy Guthrie torni viva o pena di morte per i sequestratori

Il presidente Donald Trump ha annunciato che i rapitori di Nancy Guthrie, madre della conduttrice della Nbc Savannah Guthrie, rischiano la pena di morte. La donna è scomparsa il 1° febbraio vicino a Tucson, in Arizona, e le autorità stanno cercando di rintracciarla. Trump ha detto che non tollererà alcuna tolleranza verso chi ha compiuto il sequestro.