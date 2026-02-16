Madre aggredisce docente di matematica in aula | insegnante finisce in ospedale

Una madre arrabbiata ha sferrato un colpo alla docente di matematica in una scuola di Napoli, portando l'insegnante in ospedale. La donna, visibilmente agitata, si è scagliata contro l'insegnante davanti agli studenti, dopo aver avuto uno scontro per motivi legati ai suoi figli. Un testimone racconta che l'episodio si è verificato durante una lezione mattutina, senza preavviso.

Una madre di due studenti ha fatto irruzione in un istituto professionale della provincia di Napoli durante l'orario di lezione e ha aggredito la docente di matematica dei figli davanti alla classe.