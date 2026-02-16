Edward Enninful, ex direttore di British Vogue, ha ricevuto una statua di cera al Madame Tussauds di Londra, in vista della London Fashion Week. La scultura raffigura Enninful in un elegante completo nero, posato con sicurezza davanti allo storico museo. La decisione di creare questa statua arriva pochi giorni prima dell’evento di moda, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati.

L’ ex direttore di British Vogue, Edward Enninful, ha la sua statua di cera al Madame Tussauds di Londra, svelata in in occasione dell’imminente London Fashion Week. Cinquantatré anni, Enninful è stato il primo direttore nero della celebre rivista e, a soli 18 anni, il più giovane fashion editor di una grande testata internazionale come i-D Magazine. “È il più grande onore di sempre. Non avrei mai pensato di vedermi al Madame Tussauds. È una vera istituzione”, ha dichiarato, definendosi “umile e grato” per il riconoscimento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Madame Tussauds, una statua di cera per l'ex direttore di British Vogue Edward Enninful

