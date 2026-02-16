Macclesfield-Brentford FA Cup 16-02-2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Le Bees contro un club di sesta serie

Il Macclesfield, squadra di sesta divisione, ha sconfitto il Crystal Palace nel turno precedente di FA Cup il 10 gennaio, eliminando i campioni in carica e lasciando tutti sorpresi. La vittoria ha dimostrato che anche club di livello inferiore possono mettere in crisi le grandi squadre. La partita tra Macclesfield e Brentford, in programma il 16 febbraio alle 20:30, mette in evidenza questa sorpresa e accende l’interesse degli appassionati.

Il Macclesfield milita nella sesta divisione del calcio inglese dove lotta per un posto nei playoff ma il 10 gennaio, nel turno precedente di FA Cup, ha fatto fuori i campioni in carica del Crystal Palace ed è la prima volta che accade che un club di questo livello elimina i detentori del trofeo.