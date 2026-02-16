MacBook più accessibile | Apple presenta i nuovi modelli il 4 marzo a New York chip M5 e possibili nuove colorazioni
Apple annuncia il lancio di nuovi MacBook il 4 marzo a New York, in risposta alla crescente domanda di dispositivi più economici. L’azienda prevede di mostrare modelli con chip M5 e nuove colorazioni, offrendo alternative più accessibili ai clienti. L’evento si svolgerà nel cuore della città, attirando l’attenzione di appassionati e giornalisti di tecnologia.
Apple punta a un MacBook più accessibile: il 4 marzo a New York svelati i nuovi modelli. Apple ha fissato per il 4 marzo un evento speciale a New York City, dove si prevede una presentazione che potrebbe rivoluzionare la gamma MacBook. Al centro dell’attenzione un nuovo modello più economico, potenzialmente tra i 12 e i 13 pollici, insieme agli aggiornamenti delle linee MacBook Pro e Air con chip M5. L’evento, in programma alle 15:00 ora italiana, promette di svelare nuove tecnologie e possibili varianti cromatiche. L’attesa per il MacBook economico: una svolta strategica. L’annuncio di Apple, giunto dopo settimane di speculazioni, ha immediatamente acceso l’interesse di appassionati e analisti.🔗 Leggi su Ameve.eu
MacBook Pro M5: Apple punta al rinnovamento a marzo 2026, nuovi chip e Mac Studio in arrivo.
Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max nella prima settimana di marzo 2026.
Apple, il 4 marzo nuovi Mac e iPad: focus su chip M5 e funzionalità AI per professionisti.
Il 4 marzo, Apple ha annunciato nuovi Mac e iPad a causa dell'introduzione dei chip M5 e delle funzionalità AI rivolte ai professionisti.
