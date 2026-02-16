Alcide ha condiviso ancora una volta un reel su Instagram, questa volta mostrando atleti che inciampano durante le loro performance, e il commento di un uomo di mezza età, trasandato e sovrappeso, che li prende in giro mentre si rilassa sul divano. La scena dimostra come spesso le persone ridano delle difficoltà altrui senza considerare le vere cause del fallimento.

Il mio amico Alcide mi manda in continuazione reel più o meno demenziali su Instagram. Uno dei format ricorrenti è quello in cui si vedono degli atleti che sbagliano l’esecuzione di un qualsivoglia gesto, seguiti subito dal commento di un uomo di mezza età, trasandato, sovrappeso e sfatto, che li sbeffeggia sbracato sul divano. «What a fucking loser», dice l’uomo, mentre si abbuffa di cibo spazzatura. È una gag che ci fa ridere, perché l’uomo sul divano siamo noi. Ci è capitato un milione di volte di commentare lo sport, spesso anche quelli di cui non sappiamo assolutamente nulla, con superficialità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ma in cosa consiste il fallimento?

Ma la Sumud Flotilla è stata un fallimento

