Ma alla vigilia delle sfilate vandali di nuovo in azione | mattone contro l’opera dei liceali

Vandali hanno preso di mira ancora una volta i luoghi simbolo della città, colpendo un’opera degli studenti del liceo artistico Nolfi-Apolloni. Il motivo sembra essere legato alla sequenza di atti vandalici che si sono susseguiti negli ultimi giorni, tra cui il lancio di un mattone contro la struttura, e che hanno danneggiato anche il Bastione del Nuti al Pincio e i muri della scuola Gallizzi. La presenza di questi episodi dimostra che la città sta affrontando una serie di atti di vandalismo, più che un singolo episodio isolato.

Non è più un episodio isolato. È una sequenza. Nel giro di pochi giorni la città si è ritrovata a fare i conti con tre atti vandalici che hanno colpito luoghi simbolo: prima il Bastione del Nuti al Pincio, poi la scritta "Acab" sui muri della scuola dell'infanzia Gallizzi, ora l'installazione realizzata dagli studenti del liceo artistico Nolfi-Apolloni. Dopo il video del sindaco Luca Serfilippi dal Bastione del Nuti – con l'annuncio dell'immediata identificazione dei responsabili grazie alle telecamere – e dopo le polemiche per la scritta comparsa sulla facciata della Gallizzi, arriva la denuncia con foto del dirigente scolastico del Nolfi-Apolloni, Samuele Giombi.