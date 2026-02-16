Lutto a Rovello Porro addio all’atleta Gabriele Castagna il ricordo della Fidal

Gabriele Castagna, giovane atleta di 25 anni, è morto questa mattina a Rovello Porro, provocando dolore tra amici e familiari. La comunità locale si è riunita per rendere omaggio al ragazzo, noto per la sua passione per la corsa e il suo impegno in numerose competizioni regionali. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa del paese, dove molti hanno portato fiori e ricordi, ricordando le sue prestazioni sportive e il sorriso sempre presente.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Lutto a Rovello Porro, addio all'atleta Gabriele Castagna, il ricordo della Fidal Leggi anche: Rovello Porro, inaugurata struttura per l'autonomia delle persone con disabilità Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lutto a Rovello Porro, addio all'atleta Gabriele Castagna, il ricordo della Fidal; Lutto per lo sport comasco: addio al lanciatore Gabriele Castagna, morto a 25 anni; Lutto: è Mancato il Pesista Gabriele Castagna; Rovello Porro: l'addio a Gabriele Castagna, talento del getto del peso. Lutto a Rovello Porro, addio all'atleta Gabriele Castagna, il ricordo della FidalSi sono svolti questa mattina a Rovello Porro i funerali di Gabriele Castagna, 25 anni: un lutto che ha colpito la comunità di Rovello Porro e l'intero ... ilnotiziario.net Rovello Porro: l'addio a Gabriele Castagna, talento del getto del pesoROVELLO PORRO - Si sono svolti ieri mattina a Rovello Porro i funerali di Gabriele Castagna, scomparso a 25 anni dopo una lunga malattia affrontata con ... ilsaronno.it