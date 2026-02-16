L’Unipol Domus come crocevia | il Cagliari cerca la stabilità contro un Lecce rigenerato

L’Unipol Domus è il teatro dello scontro tra Cagliari e Lecce, due squadre che cercano di trovare una stabilità dopo settimane di alti e bassi. La partita di lunedì sera mette di fronte il desiderio dei sardi di tornare alla vittoria in casa, dopo aver perso contro la Roma all’Olimpico, e il desiderio dei giallorossi di riprendere slancio con una squadra rigenerata. Il Cagliari, con i suoi 28 punti in classifica, spera di consolidare la posizione e mantenere la calma, mentre il Lecce vuole continuare a crescere dopo aver mostrato segnali di ripresa nelle ultime uscite.

Il posticipo del lunedì mette di fronte due realtà in cerca di risposte definitive. Il Cagliari, dopo aver visto interrompersi la propria marcia trionfale all'Olimpico contro la Roma, torna tra le mura amiche con l'obiettivo di blindare una classifica che oggi recita 28 punti e garantisce una relativa serenità. Dall'altra parte, il Lecce approda in Sardegna con il morale risollevato dalla vittoria ottenuta in extremis contro l'Udinese, il primo squillo del 2026, fondamentale per ossigenare una graduatoria che scotta e per distanziare la zona retrocessione. Tra tattica e necessità, il match di Cagliari si preannuncia come uno scontro di nervi e strategia.