L’Unione Europea è una bestia strana

Bruxelles, 16 febbraio 2026 – L’ordine mondiale crolla. Gli USA abbandonano il loro ruolo di leader del mondo libero, e di àncora di stabilità, e molti nel mondo vorrebbero capire se l’UE prenderà la leadership del mondo libero e cercherà di contribuire alla stabilità o alla costruzione di un nuovo ordine mondiale. L’Ue risponde solo sul piano monetario e commerciale, competenze esclusive dell’UE, in cui agisce già in modo federale. Con gli accordi con Mercosur e India e gli altri che la Commissione sta negoziando. Con il lavoro della Banca centrale europea e del Parlamento europeo sull’euro digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’Unione Europea e l’Unione Africana hanno annunciato un nuovo partenariato sulla sanità, rispondendo alle sfide crescenti nei sistemi sanitari africani.

