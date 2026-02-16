L’Unione Europea è una bestia strana
Il 16 febbraio 2026 a Bruxelles, l’Unione Europea si trova al centro di un cambiamento importante, poiché il suo ruolo nel nuovo scenario globale diventa sempre più incerto. Dopo che gli Stati Uniti hanno lasciato il loro ruolo di leader mondiale, molti osservano con attenzione cosa farà l’UE per riempire quel vuoto. La domanda che circola ora riguarda se l’Europa deciderà di assumersi questa responsabilità, cercando di guidare la stabilità internazionale o di plasmare un nuovo ordine globale.
Bruxelles, 16 febbraio 2026 – L’ordine mondiale crolla. Gli USA abbandonano il loro ruolo di leader del mondo libero, e di àncora di stabilità, e molti nel mondo vorrebbero capire se l’UE prenderà la leadership del mondo libero e cercherà di contribuire alla stabilità o alla costruzione di un nuovo ordine mondiale. L’Ue risponde solo sul piano monetario e commerciale, competenze esclusive dell’UE, in cui agisce già in modo federale. Con gli accordi con Mercosur e India e gli altri che la Commissione sta negoziando. Con il lavoro della Banca centrale europea e del Parlamento europeo sull’euro digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Unione Europea-Unione Africana, nasce il partenariato sulla sanità
L’Unione Europea e l’Unione Africana hanno annunciato un nuovo partenariato sulla sanità, rispondendo alle sfide crescenti nei sistemi sanitari africani.
Angola, iniziato il vertice Unione Europea-Unione Africana: le immaginiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Unione europea approva le nuove norme sull’asilo; L’Unione europea svuota il diritto di asilo - Annalisa Camilli; Unione Europea alla prova della competitività: i dossier e gli schieramenti; L’Europa ha la forza per tornare protagonista.
L’Unione Europea può emanciparsi dalle tecnologie statunitensi?Lo scorso gennaio il governo francese ha annunciato che, a partire dal 2027, la pubblica amministrazione abbandonerà l’app di telecomunicazioni Microsoft Teams per le videoconferenze. Al suo posto uti ... ilpost.it
Unione Europea alla prova della competitività: i dossier e gli schieramentiPer Parigi la preferenza europea è legata all’autonomia strategica, a cui l’Unione deve aspirare con urgenza da quando alla Casa Bianca c’è Trump. In linea di principio tutti i Paesi vogliono ... corriere.it
HA RAGIONE Un debito comune europeo per far fronte alle esigenze di un mondo che cambia sempre più velocemente è l’appello del presidente francese Emmanuel Macron ai 27 membri dell’Unione europea. Per Macron è giunto il momento di una vera u - facebook.com facebook
L’Unione europea, il 10 febbraio 2026, ha approvato le nuove norme sul diritto di asilo. Una giornata nera per i diritti umani. x.com