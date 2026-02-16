L’ultimo saluto a Sante Cervellati | Ha fatto grande il suo territorio
Sante Cervellati, morto ieri, ha lasciato un vuoto enorme nel suo territorio, che ha contribuito a far crescere con passione. La sua scomparsa scuote la comunità locale, dove era noto per aver promosso iniziative sociali e culturali. Un esempio concreto è la fondazione di un centro sportivo dedicato ai giovani, che ora rischia di restare incompleto.
Bologna, 15 febbraio 2026 – « Sante Cervellati ha fatto tanto per il nostro territorio. Questa è davvero una grossa perdita, ci mancherà molto». In via Croce di Prunaro c’è un via vai costante di persone e auto che raggiunge, silenziosamente, la Fondazione Cervellati di Budrio. All’esterno del Museo della Valle dell’Idice, dove è stata allestita la camera ardente, dalle 10, si sono radunati in centinaia per dire addio a Sante Cervellati, fondatore del Gruppo Comet insieme a Giancarlo Orbellanti, scomparso nella giornata di giovedì a 88 anni. Una perdita ancora troppo difficile da accettare e che lascia un vuoto enorme nel mondo imprenditoriale bolognese e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Budrio saluta con profonda commozione Sante Cervellati, una persona che ha lasciato un segno autentico e duraturo nella vita economica, sociale e sportiva della nostra comunità. Nato nel 1936, Sante Cervellati fu tra i fondatori, nel 1967, di quello che allora facebook
