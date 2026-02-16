L’ultima di Telemeloni | Brumotti verso un programma in prima serata su Rai 2
Telemeloni ha annunciato che Brumotti potrebbe condurre un programma in prima serata su Rai 2, una scelta che sposta l’attenzione sui volti noti del giornalismo. La decisione arriva dopo che l’ex inviato di Striscia la Notizia ha già affrontato diverse sfide televisive e si prepara a una nuova avventura nel palinsesto. Nei corridoi Rai si parla di un progetto che potrebbe portare Brumotti a coinvolgere il pubblico con inchieste e reportage in prima serata, offrendo un volto più maturo e orientato all’approfondimento.
Dopo Tommaso Cerno, ecco un altro esterno a cui dovrebbe andare un’importante casella (potenzialmente) destinata a giornalisti Rai. È infatti pronto ad approdare sulla tivù pubblica Vittorio Brumotti, l’ex inviato di Striscia la notizia e campione di bike trial, noto al pubblico per i servizi su chi parcheggia nei posti destinati ai disabili e contro i piccoli spacciatori (da cui ha ricevuto anche qualche botta). Secondo quanto riportato da Repubblica, a Brumotti – in passato pure presentatore di Paperissima Sprint – sarebbe stato offerto «un contratto con parecchi zeri, in esclusiva e per due anni» per andare in onda in prima serata su Rai 2, con un programma itinerante in grado di unire (almeno nelle idee) intrattenimento e racconto di territori. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Vittorio Brumotti verso un programma in prima serata Rai: ecco cosa farà l’ex inviato di Striscia
Vittorio Brumotti si prepara a condurre un nuovo programma in prima serata sulla Rai, dopo aver lasciato il suo ruolo di inviato di Striscia la notizia.
Brumotti pronto a sbarcare su Rai 2: cosa farà
Vittorio Brumotti lascia Striscia la Notizia per approdare su Rai 2, dove condurrà un nuovo show dedicato ai viaggi nelle regioni italiane.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
