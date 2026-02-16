Luciano Nunzi sollevato ' incarico di Janus Fabriano

Luciano Nunzi lascia il suo ruolo di allenatore di Janus Fabriano dopo una serie di risultati deludenti che hanno preoccupato la dirigenza. La società ha deciso di sollevare Nunzi dallo stesso incarico, puntando a cambiare rotta prima dell'inizio della nuova stagione. Nunzi era alla guida della squadra da due stagioni e aveva già affrontato alcune difficoltà nel mantenere alta la competitività.

In data odierna è stato comunicato un cambio significativo nello staff tecnico della squadra: l'esonero di Luciano Nunzi. Il club esprime gratitudine per la professionalità dimostrata, valorizzando l'equilibrio e la serietà che hanno guidato la gestione anche nelle fasi più complesse della stagione. L'attenzione è immediatamente rivolta al futuro, con una pianificazione orientata agli obiettivi societari e una leadership pronta a guidare il gruppo verso nuove opportunità di crescita. In data odierna è stato comunicato l'esonero di Luciano Nunzi, figura di esperienza che ha guidato la squadra attraverso una stagione impegnativa.