Lucia Tilde Ingrosso | la scrittura come scelta di vita
Lucia Tilde Ingrosso ha deciso di dedicarsi alla scrittura dopo aver vissuto più di venticinque anni di evoluzioni nel settore dell’informazione e dell’editoria, spinta dalla volontà di esprimere le proprie idee in modo autentico. La sua scelta nasce dalla consapevolezza che, anche in un mondo in rapido cambiamento, restare fedeli alla propria passione rappresenta una strada possibile. Recentemente, ha pubblicato un romanzo che racconta la sua esperienza personale, coinvolgendo i lettori con storie di resilienza e trasformazione.
Lucia Tilde Ingrosso è una giornalista e scrittrice che ha attraversato oltre venticinque anni di cambiamenti nel mondo dell’informazione e dell’editoria, mantenendo intatta una caratteristica sempre più rara: la capacità di reinventarsi senza perdere la propria identità professionale. Ci conosciamo da molti anni e ho avuto modo di osservare da vicino il suo percorso, fatto di passione, disciplina e di una costante volontà di rimettersi in gioco. In un settore che cambia velocemente e che spesso impone pause forzate, Lucia ha continuato a credere nel valore delle storie, nella qualità della scrittura e nell’importanza di un giornalismo capace di approfondire e creare relazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it
Mario Tobino, la vita nella scrittura. Dalla biografia di Dante allo Strega
Mario Tobino, celebre scrittore e medico italiano, ha sempre sottolineato l’importanza del rapporto tra la vita e la scrittura.
In viaggio nel laboratorio di scrittura di Nadia Terranova: “Nella scrittura cerco le verità plurali”
In questa analisi, esploreremo come il romanzo di Nadia Terranova,Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Lucia Tilde Ingrosso: la scrittura come scelta di vitaTra giornalismo, romanzi e cambiamenti editoriali, il percorso di una professionista che ha fatto della passione la sua direzione ... dilei.it
Lucia Tilde Ingrosso e i suoi personaggi: «A Ferragosto un brindisi da soli, restando a Milano (e sfidando i diktat dei Monteleone)»Lucia Tilde Ingrosso, scrittrice e giornalista milanese, classe 1968, ha da poco pubblicato il secondo capitolo della saga dedicata alla famiglia borghese dei Monteleone, «Le stagioni della verità» ... milano.corriere.it
Bellocchio racconta il caso Tortora. Di Lucia Tilde Ingrossoa - facebook.com facebook