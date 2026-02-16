Luca Argentero torna a parlare del Grande Fratello | Programma che non esiste più

Luca Argentero ha commentato di recente il Grande Fratello, affermando che il programma non si svolge più come una volta. La sua dichiarazione nasce dalla decisione di Mediaset di cambiare il format e di ridurne la frequenza. Argentero ha spiegato che oggi il reality ha perso la sua identità, con meno puntate e meno interazioni tra i concorrenti. La sua opinione arriva in un momento in cui il pubblico si chiede se il reality possa ancora mantenere il suo fascino originale.

Nel corso di una nuova intervista, Luca Argentero è tornato a parlare del Grande Fratello, facendo alcune precisazioni. Periodo intenso, questo, per Luca Argentero. Solo pochi giorni fa infatti, come in molti sapranno, il celebre e amato attore ha debuttato con la serie Motorvalley, disponibile su Netflix. Ma non è finita qui. A breve infatti Luca tornerà anche in tv con la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, attesissima da tutto il pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore l'interprete di Andrea Fanti ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale ha affrontato diversi argomenti.