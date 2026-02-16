Luca Argentero sul Grande Fratello | Vetrina televisiva fine a sé stessa

Luca Argentero critica il Grande Fratello: dice che è solo una vetrina televisiva senza contenuti. La sua opinione arriva dopo aver visto il modo in cui il reality ha gestito il caso Corona, che ha attirato molta attenzione e ha generato confusione tra il pubblico. Argentero sottolinea che il programma si concentra troppo sul gossip e poco sui reali valori televisivi.

Dal successo nato in TV alla carriera nel cinema, Argentero commenta il caso Corona e il caos sul reality con parole che segnano una distanza definitiva dal suo passato televisivo. Luca Argentero torna protagonista con Motorvalley, la nuova serie disponibile su Netflix dal 10 febbraio. L'attore, oggi tra i volti più amati del cinema e della TV italiana, ha iniziato la sua carriera come personaggio televisivo, e poi cinematografico, raggiungendo la notorietà nel 2003 con la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. Dalla casa del Grande Fratello al cinema Nonostante gli esordi nel reality, Argentero si è smarcato fin da subito da quell'immagine, costruendo una carriera solida fino a diventare uno degli attori di punta del cinema italiano.