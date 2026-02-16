Love Me Love Me intervista esclusiva agli attori Mia Jenkins Pepe Barroso Silva e Luca Melucci

Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci raccontano il loro ruolo nel film “Love Me Love Me”, che arriva su Prime Video il 13 febbraio. La scelta di adattare la saga di Stefania S. si deve alla popolarità dei libri tra i giovani, che spesso cercano storie autentiche e coinvolgenti. Gli attori spiegano come hanno preparato le loro interpretazioni e cosa li ha colpiti di più del progetto. La produzione ha coinvolto anche alcune scene girate in location suggestive, come le strade di Roma e i parchi di Milano.

Debutta su Prime Video dal 13 febbraio il primo adattamento cinematografico della saga "Love Me Love Me", nata dai romanzi di Stefania S., diventati un caso editoriale sul web con oltre 23 milioni di visualizzazioni su Wattpad e oggi pubblicati in Italia da Sperling & Kupfler. Il film, destinato al pubblico young adult, è diretto da Roger Kumble e scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, con una produzione firmata Lotus Production, Leone Film Group e Amazon MGM Studios, in collaborazione con Wattpad WEBTOON Studios. La storia segue June, interpretata da Mia Jenkins, una giovane inglese che si trasferisce a Milano dopo una grave perdita familiare.